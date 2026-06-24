Prețul petrolului a scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Prețurile mondiale la petrol au scăzut până la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul conflictului dintre SUA și Iran în Israel.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 3,42 dolari, ajungând la 73,65 dolari pe baril. În timpul tranzacțiilor, Brent a coborât până la 73,22 dolari — cel mai scăzut nivel din 27 februarie, ultima zi înainte de război, transmite meduza.io.

Petrolul american WTI a pierdut 3,32 dolari și a fost tranzacționat la 69,87 dolari pe baril — cel mai scăzut nivel din 2 martie.

Prețurile au început să scadă pe măsură ce tancurile părăsesc Strâmtoarea Ormuz — navigația a fost redeschisă după ce SUA și Iranul au început negocierile. Pe 24 iunie, trei tancuri blocate anterior au părăsit Strâmtoarea Ormuz cu cinci milioane de barili de petrol la bord. Două dintre ele se îndreptau spre Asia, scrie Reuters.

Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz de la sfârșitul lunii februarie, când SUA și Israelul au început loviturile asupra republicii islamice. Ulterior, SUA au început să blocheze porturile iraniene. După trei luni și jumătate, pe 18 iunie, SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere. Acesta prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile pentru 60 de zile, începerea negocierilor pentru o încetare completă a războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Înainte de război, prin aceasta trecea aproximativ o cincime din totalul petrolului mondial transportat pe mare.