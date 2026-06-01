Prețul energiei electrice pe piața din România a atins cel mai ridicat nivel din istorie.

Căldura instalată, care a dus la o creștere a consumului de energie electrică, precum și scoaterea în reparații planificate a mai multor capacități de generare au provocat o creștere a prețurilor la energia electrică în România.

Pe piața „pentru ziua următoare” din România, prețul va depăși 5.000 de lei, adică 1.000 de euro pe MWh — cel mai ridicat nivel din istoria pieței spot din România, arată datele analizate de publicația Profit.

Marți seara, în jurul orei 19:00, timp de jumătate de oră, prețul energiei electrice va depăși 5.000 de lei pe MWh. În intervalul 19:00–19:15 va fi de 5.321 lei pe MWh, iar în perioada 19:15–19:30 — 5.077 lei pe MWh.

Valoarea de 5.321 lei pe MWh (aproximativ 1.015 euro) a devenit un record absolut, depășind pentru prima dată pragul de 1.000 de euro pe MWh.

Prețul mediu zilnic rămâne, de asemenea, extrem de ridicat — în jur de 1.537 lei, sau 293 euro pe MWh.

Cel mai probabil, România va păstra pentru a doua zi consecutiv statutul de țară cu cea mai scumpă energie electrică din Europa. Spre comparație, în Franța prețul mediu spot pentru marți este de aproximativ 124 euro pe MWh — de peste două ori mai mic decât în România. În Germania este în jur de 195 euro pe MWh.

Conform mecanismului pieței europene integrate de energie electrică, România va importa energie electrică din Bulgaria pe tot parcursul zilei, iar în anumite ore volumul importurilor va depăși 2.000 MW. Noaptea, livrările vor fi făcute și din Ungaria, în timp ce pe timpul zilei țara va exporta o parte din energie către Ungaria.

În ciuda producției record de energie solară, care în anumite momente a atins aproape 2.992 MW, canicula a crescut semnificativ consumul de electricitate, în special din cauza funcționării aproape continue a aparatelor de aer condiționat.

Un factor suplimentar pentru creșterea prețurilor a fost reducerea producției interne de energie electrică. Unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă este în reparații planificate, iar centrala pe gaz OMV Petrom din Brazi funcționează doar la jumătate din capacitate.

Potrivit Transelectrica, reparația la centrala Petrom va dura încă trei săptămâni. Dacă anterior se estima că centrala va relua activitatea pe 1 iulie, acum repornirea a fost amânată pentru 23 iulie.

Situația este agravată de aproape totală lipsă a vântului, ceea ce reduce drastic producția de energie la centralele eoliene.

Probleme întâmpină și țările vecine. În Ungaria, operatorul centralei nucleare de la Paks a anunțat reducerea capacității unuia dintre cele patru blocuri energetice cu 243 MW din cauza temperaturii ridicate a apei Dunării, cauzată de canicula anormală.