Prețul energiei electrice a crescut rapid din cauza caniculei în Europa.

Căldura extremă din Europa a provocat un deficit brusc de energie electrică și o creștere a prețurilor la maxime multianuale.

Consumatorii pornesc în masă aparatele de aer condiționat, în timp ce rețeaua electrică nu poate face față sarcinii. Despre aceasta informează rbc.ua cu referire la The Guardian.

Marea Britanie a plătit sume uriașe pentru importul de energie electrică. Prețul a depășit de șase ori nivelul obișnuit. Operatorul sistemului a plătit 470 de lire sterline pentru un megawatt-oră. Anul trecut, prețul mediu în iunie era de doar 71 de lire.

Deasupra țării s-a format un dom termic de presiune ridicată, care aproape a oprit vântul. Acest lucru a afectat producția de energie regenerabilă.

De asemenea, centralele pe gaz au probleme. Cinci obiective mari din Marea Britanie au fost nevoite să reducă capacitatea, deoarece temperatura ridicată a aerului împiedică răcirea lor.

Datorită acestui fapt, sistemul a pierdut 2,5 gigawați. Această cantitate de energie ar fi fost suficientă pentru 2,5 milioane de locuințe britanice.

Ce se întâmplă cu prețurile la electricitate în Franța și Germania

Și Franța are probleme. Unele centrale nucleare au redus capacitatea, deoarece apa din râuri a devenit prea caldă pentru răcirea reactoarelor. Normele ecologice interzic deversarea apei fierbinți înapoi în râuri. Aceasta agravează deficitul de generare pe întreg continentul.

Doar energia solară menține echilibrul. Cerul senin a permis producerea a aproximativ 14 GW. Aceasta reprezintă circa 35% din totalul producției din Marea Britanie. Totuși, eficiența panourilor scade la supraîncălzire puternică.

Cea mai mare piață din Europa, Germania, este și ea afectată. Prețurile au ajuns la 545 de euro pe MWh. Este cel mai ridicat nivel din iunie 2024.

În Franța situația nu este mai bună. Termometrele arată 43°C. Costul electricității a sărit la 268 de euro. Este maximul din august 2023. Rețelele energetice europene funcționează la limita capacităților.