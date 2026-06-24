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epravda.com.ua logoepravda
24 Iunie 2026, 21:22
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Prețul aurului a scăzut la cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut

Prețurile aurului au scăzut cu peste 3%, ajungând miercuri sub 4.000 de dolari pe uncie, cel mai redus nivel din noiembrie 2025.

Prețul aurului a scăzut la cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut.
Prețul aurului a scăzut la cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut.

„Metalul prețios a fost pus sub presiune din cauza întăririi dolarului SUA și a așteptărilor tot mai mari că Rezerva Federală va menține o poziție fermă, traderii mizând tot mai mult pe o creștere a ratelor dobânzilor la sfârșitul acestui an”, se arată în publicație, transmite epravda.com.ua.

Piețele evaluează în prezent probabilitatea unei majorări a ratei Fed în septembrie la aproximativ 68%, comparativ cu 29% săptămâna trecută.

Aurul a scăzut acum cu aproximativ 5% de la începutul anului și cu aproape 20% față de maximul său record din ianuarie, atins înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul.

În ciuda incertitudinii geopolitice crescute, aurul abia reușește să-și păstreze atractivitatea tradițională ca mijloc de economisire în timpul războiului, se menționează în publicație.

Creșterea bruscă a prețurilor petrolului a stârnit temeri legate de inflație, determinând principalele bănci centrale să adopte o politică monetară mai restrictivă și crescând costul alternativ al deținerii activelor fără dobândă, cum ar fi aurul.

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