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dw.com logodw
28 Iunie 2026, 09:49
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Președintele Serbiei a anunțat că își va da demisia în curând

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că își va da demisia „în săptămânile următoare”. El a anunțat acest lucru sâmbătă, 27 iunie, în timpul unui discurs la un miting în fața susținătorilor săi.

Președintele Serbiei a anunțat că își va da demisia în curând.
Președintele Serbiei a anunțat că își va da demisia în curând.

Despre aceasta scrie agenția Reuters, transmite dw.com.

Vucic a subliniat că după demisia sa în țară vor avea loc alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Se așteaptă ca acestea să aibă loc deja toamna aceasta.

Vucic se află la putere de treisprezece ani, iar al doilea său mandat prezidențial expiră abia la mijlocul anului 2027. Conform Constituției Serbiei, aceeași persoană nu poate ocupa funcția de președinte mai mult de două mandate.

Anterior, Vucic a declarat că nu intenționează să schimbe Constituția pentru a rămâne la putere. Cu toate acestea, el a anunțat că plănuiește să participe la alegerile parlamentare și speră să-și înainteze candidatura pentru funcția de prim-ministru al țării.

Vucic a condus deja guvernul sârb în perioada 2014-2017.

În Serbia protestele studenților continuă de un an și jumătate

Vucic a anunțat demisia anticipată pe fondul protestelor anticorupție ale studenților care durează de un an și jumătate în întreaga țară. Motivul a fost prăbușirea unui acoperiș la gara feroviară din orașul Novi Sad, în urma căreia au murit 16 persoane.

Acțiunile studenților adună regulat zeci și chiar sute de mii de oameni, scrie Reuters. Protestatarii îl acuză pe Vucic și anturajul său de corupție generalizată, legături cu crima organizată, utilizarea violenței împotriva oponenților politici și suprimarea libertății de exprimare.

Una dintre cerințele participanților la proteste este organizarea de alegeri anticipate. Potrivit sondajelor de opinie, aproximativ 80% dintre locuitorii țării susțin cerințele anticorupție ale studenților, iar circa 64% susțin chiar protestele.

După cum a declarat liderul studenților opoziționari din „Mișcarea pentru schimbare” Savo Manoilovici, „Vucic încearcă să joace preventiv și să împiedice căderea sa inevitabilă din cauza protestelor studențești, care se bucură de un sprijin mai mare decât el însuși”.

Sursă
dw.com logodw
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