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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Iunie 2026, 12:43
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Președintele României va relua consultările cu partidele pentru formarea guvernului

Președintele României, Nicușor Dan, va relua marți consultările cu liderii partidelor politice reprezentate în Parlament pentru formarea guvernului.

Președintele României va relua consultările cu partidele pentru formarea guvernului.
Președintele României va relua consultările cu partidele pentru formarea guvernului.

Pe 23 iunie, Nicușor Dan va organiza din nou consultări cu liderii formațiunilor politice privind numirea prim-ministrului, după ce guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit voturile necesare pentru aprobare, informează Digi24, citează „Europa Liberă”.

Întâlnirile cu reprezentanții tuturor partidelor vor avea loc la Palatul Cotroceni, cu fiecare formațiune pe rând, începând cu ora 13:00.

Administrația prezidențială a precizat că scopul este identificarea unui candidat la funcția de premier care să primească sprijinul necesar în Parlament pentru formarea unui nou guvern.

Reamintim că România a intrat într-o criză politică în aprilie 2026, după ieșirea social-democraților din coaliția guvernamentală, ceea ce a dus la demisia guvernului condus de Ilie Bolojan, reprezentant al Partidului Național Liberal (PNL).

Primul candidat „extraparlamentar” propus de președinte, Eugen Tomac, a renunțat la mandat din cauza lipsei de sprijin.

Ulterior, Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier pe membrul PNL Adrian Veștea, însă candidatura acestuia nu a fost susținută de Parlament.

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