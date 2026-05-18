Președintele României a îndemnat partidele să dea dovadă de responsabilitate la formarea coaliției.

Luni, Dan a avut primele consultări oficiale cu principalele partide politice privind formarea noului guvern, după ce cabinetul proeuropean condus de Ilie Bolojan și-a dat demisia, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

„În timpul negocierilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat limitele și a precizat în ce condiții este dispusă să participe la guvernare sau să susțină noul executiv”, a declarat președintele României.

Dan a subliniat că va continua consultările cu forțele politice până când se va ajunge la un guvern stabil de majoritate, care să urmeze cursul proeuropean.

„Vom continua seria de consultări până când se va forma o majoritate solidă, prooccidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat în timpul întâlnirilor de astăzi: este extrem de important ca părțile să dea dovadă de responsabilitate, maturitate și să ajungă într-un termen rezonabil la un numitor comun”, a adăugat președintele român.