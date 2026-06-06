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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Iunie 2026, 10:52
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Președintele României a convocat o ședință după incidentul cu drona maritimă în Portul Constanța

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat, sâmbătă, o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre.

Președintele României a convocat o ședință după incidentul cu drona maritimă în Portul Constanța.
Președintele României a convocat o ședință după incidentul cu drona maritimă în Portul Constanța.

Totodată vor fi discutate măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc, relatează digi24, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința va începe la ora 12:00 în sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare din Constanța, cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile de securitatea națională și apărare.

În timpul întâlnirii, participanții vor analiza circumstanțele incidentului, impactul acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și posibilele măsuri pentru consolidarea capacităților de supraveghere, prevenire și reacție în regiunea Mării Negre.

La finalul întâlnirii, șeful statului urmează să susțină o conferință de presă.

Reamintim că, în dimineața zilei de 5 iunie, oamenii din portul Constanța, România, au fost evacuați după explozia unei drone maritime. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Ministerul Apărării din România a precizat că dronele maritime de acest tip sunt folosite în timpul războiului ruso-ucrainean.

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