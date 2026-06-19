Președintele Poloniei i-a retras lui Zelenski Ordinul Vulturul Alb.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, l-a retras președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, Ordinul Vulturului Alb — cea mai înaltă distincție de stat a țării.

Despre aceasta a anunțat vineri, 19 iunie, transmite nv.ua.

„Vreau să subliniez că această decizie nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean. Ea nu schimbă direcția strategică a politicii de securitate a Poloniei. Am susținut și continuăm să susținem Ucraina, pentru că știm că agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru Polonia și întreaga Europă”, a spus el.

Potrivit lui Navrocki, atribuirea numelui unei unități militare ucrainene în cinstea Eroilor UPA „depășește cu mult limitele afacerilor interne ale Ucrainei”.

„Polonia a subliniat în repetate rânduri părții ucrainene importanța specială a acestei chestiuni. Ne-am exprimat poziția și așteptările privind reexaminarea consecințelor acestei decizii asupra relațiilor dintre statele noastre. În cele din urmă, poziția părții ucrainene nu s-a schimbat”, a declarat președintele polonez.

El a adăugat că în ultimii ani Polonia și Ucraina au găsit treptat o cale spre reconciliere pe termen lung în problemele istorice, însă „decizia autorităților ucrainene de a eroiﬁca UPA este nu doar revoltătoare, ci și neînțeleasă și profund dezamăgitoare”.

„Polonia rămâne pregătită să coopereze cu Ucraina. Polonia continuă să susțină dialogul. Dar Polonia va apăra consecvent memoria cetățenilor săi și demnitatea propriilor simboluri de stat. Polonia își va proteja interesele naționale și valorile”, a spus Navrocki.

El susține că integrarea europeană a Ucrainei necesită disponibilitatea de a „înfrunta cinstit paginile dificile ale propriei istorii”.

„Aceste principii trebuie să fie obligatorii pentru toți. Cei care nu înțeleg acest lucru nu pot avea loc în Uniunea Europeană, iar Polonia, fără îndoială, nu va permite acest lucru. Ucraina trebuie, de asemenea, să-și amintească că nimic nu servește mai mult intereselor Kremlinului decât conflictul dintre polonezi și ucraineni. Orice dispută privind memoria istorică slăbește popoarele noastre și întărește pe cei care doresc să divizeze și să cucerească Europa”, a declarat președintele polonez.