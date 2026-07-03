Președintele Lituaniei avertizează asupra unei diviziuni în NATO din cauza cheltuielilor de apărare.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a avertizat vineri că NATO riscă să se divizeze, dacă unele țări membre nu ating obiectivul alianței de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare.

„Ar fi foarte contradictoriu sau ambiguu dacă unele țări ar încerca să facă mai mult și ar atinge acest obiectiv în următorii ani, iar altele ar ezita, să zicem, la nivelul de 2% sau 2,5%”, a declarat Nausėda jurnaliștilor la Berlin, în timpul unei conferințe de presă comune cu colegii săi din Letonia și Estonia, precum și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, transmite eurointegration.com.ua.

„Aceasta va diviza, în mod natural, alianța în două sau trei părți, iar acest lucru nu este foarte bun pentru spiritul apărării colective în alianță și pentru solidaritatea noastră”, a adăugat Nausėda.

Membrii NATO, cu excepția Spaniei, au convenit la summitul de anul trecut de la Haga să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Totuși, deoarece cheltuielile majorității țărilor europene sunt în prezent mult sub acest nivel, iar țările se confruntă cu restricții bugetare, rămâne neclar câte dintre ele vor atinge acest obiectiv.

Țările baltice – Letonia, Lituania și Estonia se numără printre statele europene care cheltuiesc cel mai mult pentru apărare în raport cu volumul PIB-ului. Liderii lor s-au întâlnit cu Merz la Berlin pentru a-și coordona pozițiile înaintea summitului NATO care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara.

Prioritatea principală pentru liderii europeni la acest summit va fi să convingă președintele SUA, Donald Trump, că fac suficient pentru a crește cheltuielile pentru apărare, în contextul temerilor că președintele ar putea slăbi angajamentul SUA față de alianță sau ar putea impune sancțiuni țărilor care nu respectă angajamentele.