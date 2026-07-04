Președintele Letoniei: NATO trebuie să se pregătească pentru o escaladare a conflictului cu Rusia.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, nu a exclus un conflict direct între Rusia și NATO. Potrivit acestuia, cheltuielile europene pentru apărare sunt insuficiente, deoarece nu duc la creșterea capacităților militare.

Blocul NATO trebuie să fie pregătit pentru scenariul în care Rusia va continua escaladarea războiului și va trece la o confruntare deschisă cu alianța. Despre aceasta a declarat vineri, 3 iulie, într-un interviu pentru DW, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, transmite dw.com.

Potrivit acestuia, țările membre ale alianței trebuie să transmită clar Kremlinului că „dacă Rusia va provoca NATO, răspunsul blocului va fi proporțional”.

Rinkēvičs a subliniat, de asemenea, că nu este posibil să se ajungă la pace în Ucraina fără participarea europeană. Președintele Letoniei este convins că aderarea țării la UE „coincide cu interesele noastre, inclusiv din motive de securitate”.

Rinkēvičs: SUA sunt un partener indispensabil pentru Europa

Anul trecut, țările membre NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, însă „chiar acum înțelegem că acest lucru nu este suficient”, a remarcat Rinkēvičs. El consideră că principala problemă a multor state din alianță constă mai degrabă în capacitățile militare reale scăzute, nu în finanțarea insuficientă a apărării proprii.

„Banii sunt foarte importanți, dar este necesar să deții arme, rachete și tehnică care pot fi achiziționate cu aceste fonduri bugetare”, a adăugat șeful Letoniei. Rinkēvičs a menționat separat că consideră SUA „un partener indispensabil în problema apărării Europei, indiferent de lozincile și declarațiile unor politicieni europeni”.

La 3 iulie, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a venit la Berlin înaintea summitului NATO, care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara. Împreună cu premierul Estoniei, Kristen Michal, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, el a avut o întrevedere cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. În urma acesteia, Merz a declarat că „securitatea țărilor baltice” este și securitatea Germaniei.