Președintele Finlandei este pregătit să reprezinte UE în negocierile cu Rusia.

Despre aceasta a declarat Stub duminică, în cadrul unei emisiuni de întrebări și răspunsuri la Yle Radio Suomi, transmite eurointegration.com.ua.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat în mai că Europa trebuie să aibă un reprezentant propriu la negocierile de pace cu Rusia. Președintele finlandez a menționat că este gata să îndeplinească acest rol, dacă i se va cere.

„Dacă mă vor întreba (despre disponibilitatea de a deveni negociator – Red.), atunci acesta este probabil un subiect la care nu se poate răspunde negativ”, a spus Stub.

Totodată, el a subliniat că este gata să poarte astfel de negocieri doar după ce Rusia va accepta un armistițiu.