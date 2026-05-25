25 Mai 2026, 13:44
Președintele Finlandei este pregătit să reprezinte UE în negocierile cu Rusia
Președintele finlandez Alexander Stubb și-a exprimat disponibilitatea de a deveni reprezentantul europenilor în eventualele negocieri de pace cu Rusia.
Despre aceasta a declarat Stub duminică, în cadrul unei emisiuni de întrebări și răspunsuri la Yle Radio Suomi, transmite eurointegration.com.ua.
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat în mai că Europa trebuie să aibă un reprezentant propriu la negocierile de pace cu Rusia. Președintele finlandez a menționat că este gata să îndeplinească acest rol, dacă i se va cere.
„Dacă mă vor întreba (despre disponibilitatea de a deveni negociator – Red.), atunci acesta este probabil un subiect la care nu se poate răspunde negativ”, a spus Stub.
Totodată, el a subliniat că este gata să poarte astfel de negocieri doar după ce Rusia va accepta un armistițiu.