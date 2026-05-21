Președintele Cehiei l-a amenințat pe premierul, care nu-l lasă să participe la summitul NATO, cu u proces

Disputa dintre guvernul ceh și președinte privind componența delegației la summitul NATO a izbucnit public la începutul lunii aprilie, transmite eurointegration.com.ua.

Babiš susține că el ar trebui să reprezinte Cehia la summit, deoarece premierul este responsabil de bugetul de stat și cheltuielile pentru apărare. La rândul său, Pavel afirmă că reprezentarea țării în străinătate este prerogativa sa constituțională.

În această săptămână, Babiš a declarat jurnaliștilor că guvernul va decide componența delegației care va merge la summitul NATO de la Ankara în ședința din 8 iunie.

Președintele și premierul au încercat să soluționeze disputa în timpul unei întâlniri bilaterale la începutul lunii mai, dar nu au reușit să ajungă la un acord.

Pavel insistă asupra participării sale în prima parte a summitului, și anume la cina informală pentru șefii de stat și la dezbaterile privind securitatea europeană și globală. De asemenea, propune ca Babiš să participe la partea oficială împreună cu ministrul de externe Petr Mačinka și șeful Apărării Jaromír Zuna.