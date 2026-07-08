Presa: UE analizează introducerea taxelor pe biletele de avion și pe zahăr pentru finanțarea bugetului.

Ambasadorii țărilor UE discută posibilitățile de creștere a veniturilor blocului pentru finanțarea bugetului pe anii 2028–2034. Printre opțiuni se numără introducerea taxelor pe biletele de avion și pe zahăr.

Despre aceasta raportează Euractiv, scrie „Adevărul European”.

În UE continuă discuțiile despre cum să crească veniturile pentru finanțarea noului buget al Uniunii Europene pe opt ani, în valoare de 2 trilioane de euro.

Au fost propuse mai multe idei privind taxele, denumite noi „resurse proprii”, în special o taxă pe profitul companiilor care au primit subvenții de stat, reintroducerea taxei pe tranzacțiile financiare și o taxă pentru turiștii din afara UE.

Deși discuțiile despre o taxă europeană pe biletele de avion nu sunt noi, mai multe state membre taxează deja transportul aerian într-o formă sau alta la nivel național, inclusiv Austria, Franța, Germania, Italia, Olanda, Portugalia și Suedia.

În întreaga UE, cotele standard ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) variază între 17% și 27% și se aplică majorității bunurilor și serviciilor, însă biletele de avion sunt scutite de TVA la nivel european. Dacă această taxă va fi introdusă, ea poate provoca controverse și va deveni nepopulară în rândul călătorilor europeni și al companiilor aeriene.

Comisia Europeană a propus anterior introducerea unei taxe europene pe produsele alimentare foarte procesate, cu un conținut ridicat de grăsimi, zahăr și sare, în cadrul planurilor de combatere a bolilor cardiovasculare. Această măsură a fost deja introdusă pentru creșterea veniturilor UE, până a fi anulată în 2017.

Comisia, care a propus taxe pe tutun, deșeuri electronice, emisii de carbon și gaze cu efect de seră, precum și o taxă pe profitul întreprinderilor pentru finanțarea perioadei după 2027 și redresarea economică post-pandemie COVID-19, a îndemnat guvernele naționale să propună alternative pentru a ieși din impas.

Se așteaptă ca noile surse de venit propuse să aducă împreună 66 de miliarde de euro anual în bugetul UE pentru anii 2028–2034.