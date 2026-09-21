theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Septembrie 2026, 09:40
15 885
Copiază linkul
Link copiat

Presa: Trump i-a cerut lui Zelenski, într-o convorbire, să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești

Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, ca Ucraina să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Presa: Trump i-a cerut lui Zelenski, într-o convorbire, să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.
Presa: Trump i-a cerut lui Zelenski, într-o convorbire, să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Despre acest lucru scrie Axios, citând informații oferite de o sursă avizată, transmite eurointegration.com.

Amintim că, în ajun, Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică cu Trump, în cadrul căreia liderii au convenit asupra organizării unei întâlniri la New York.

Iar sursa a menționat că, în timpul discuției, Trump ar fi îndemnat la oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

„Cuvântul „motorină" a fost menționat în mod repetat în timpul discuției", a spus el.

Amintim că, pe 13 septembrie, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să înceteze atacurile asupra motorinei rusești, declarând că aceste atacuri duc la deficitul acestuia.

A doua zi, el a declarat că Ucraina ar fi acceptat să nu lovească obiectivele energetice rusești.

Zelenski, la rândul său, a declarat că Ucraina le-a propus partenerilor să asigure obținerea unui acord cu Rusia, care să oprească distrugerea infrastructurii de importanță critică.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici