Presa: Trump i-a cerut lui Zelenski, într-o convorbire, să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, ca Ucraina să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Despre acest lucru scrie Axios, citând informații oferite de o sursă avizată, transmite eurointegration.com.

Amintim că, în ajun, Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică cu Trump, în cadrul căreia liderii au convenit asupra organizării unei întâlniri la New York.

Iar sursa a menționat că, în timpul discuției, Trump ar fi îndemnat la oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

„Cuvântul „motorină" a fost menționat în mod repetat în timpul discuției", a spus el.

Amintim că, pe 13 septembrie, Trump l-a îndemnat pe Zelenski să înceteze atacurile asupra motorinei rusești, declarând că aceste atacuri duc la deficitul acestuia.

A doua zi, el a declarat că Ucraina ar fi acceptat să nu lovească obiectivele energetice rusești.

Zelenski, la rândul său, a declarat că Ucraina le-a propus partenerilor să asigure obținerea unui acord cu Rusia, care să oprească distrugerea infrastructurii de importanță critică.