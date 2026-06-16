Presa: SUA și Iran discută crearea unui fond de investiții de miliarde pentru Teheran.

Acordul-cadru, pe care SUA și Iran trebuie să îl finalizeze după semnarea memorandumului de înțelegere, prevede crearea unui fond de investiții în economia iraniană în valoare de 300 de miliarde de dolari.

Fondul de investiții este destinat să ofere ambelor părți un stimulent economic pentru încheierea unui acord final, care, printre altele, va acoperi programul nuclear al Iranului, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la reuters.com.

Noul fond este un mecanism privat de investiții, nu un program de reconstrucție sau despăgubiri, și nu va implica utilizarea fondurilor de stat sau granturi, a menționat sursa.

Interes pentru investiții în Iran au exprimat companii din SUA, țările Golfului Persic, Asia, America de Sud și Africa.

Potrivit Reuters, mai mult de jumătate din suma menționată a fost deja atrasă. Investițiile promise acoperă sectoare precum energia, logistica și transportul.

O sursă iraniană a declarat că inițial Teheranul a cerut de la SUA 400 miliarde de dolari ca despăgubire pentru daunele militare, dar Washingtonul a afirmat că nu va aloca fonduri. Atunci a apărut ideea creării unui fond care urma să poarte numele „Fondul de Reconstrucție și Dezvoltare”.

Acest mecanism prevede că țările din regiune vor acorda ajutor prin împrumuturi, deschiderea de linii de credit sau finanțarea directă a reconstrucției obiectivelor afectate în timpul războiului. Este vorba despre obiective precum complexul metalurgic „Mobarakeh”, rafinăriile de petrol, aeroporturile și alte infrastructuri afectate în urma conflictului.

Iranul, una dintre cele mai mari economii din Orientul Mijlociu, nu a atras practic investiții directe străine semnificative în ultimele patru decenii, fiind izolat de piețele mondiale de capital din cauza sancțiunilor impuse de SUA și alte țări.

Fondul va începe să funcționeze doar după ce Washingtonul și Teheranul vor încheia un acord final. Memorandumul de înțelegere, care urmează să fie semnat pe 19 iunie, conține angajamentul de a purta negocieri timp de 60 de zile și de a ajunge la un acord final.