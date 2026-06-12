Potrivit publicațiilor ucrainene, Rusia a avertizat cu privire la un posibil atac al „SUA și partenerilor”. Nu se precizează exact cine anume. La momentul redactării știrii, nu existau avertismente oficiale din partea Ambasadei SUA la Kiev, transmite meduza.io cu referire la rbc.ua.

Forțele Armate ale Ucrainei, la rândul lor, au avertizat pe 12 iunie că în următoarele 24 de ore există o „probabilitate ridicată” ca Rusia să lanseze o rachetă balistică cu rază medie de acțiune de la poligonul „Kapustin Iar” din regiunea Astrahan.

Ultima dată, Rusia a lansat racheta „Oreșnik” asupra Ucrainei pe 24 mai. Forțele Armate ale Ucrainei au declarat că lovitura cu „Oreșnik” a fost aplicată în zona orașului Bila Țerkva (aproximativ la 80 de kilometri sud de Kiev). Ulterior, Putin a afirmat însă că utilizarea armamentului nu a fost una de luptă. Unul dintre atacuri, potrivit lui, a fost aplicat asupra unui „șopron” pentru a verifica „cum au căzut blocurile” rachetei.

„Am lovit acolo unde era convenabil să vedem rezultatul”, a spus Putin.

Anterior, Rusia a folosit racheta „Oreșnik” de două ori: prima dată în noiembrie 2024 pentru a ataca uzina „Yuzhmash” din Dnipro, iar a doua oară în ianuarie 2026 pentru a lovi regiunea Lviv. Nu se cunosc victime ca urmare a acestor atacuri.