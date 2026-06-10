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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iunie 2026, 08:02
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Presa română: Dan are un „plan B” dacă Parlamentul nu va susține guvernul condus de Tomac

Președintele României, Nicușor Dan, are deja un „plan B” în cazul în care nu se vor găsi suficiente voturi în Parlament pentru învestirea Guvernului tehnocrat condus de Eugen Tomac.

Presa română: Dan are un „plan B” dacă Parlamentul nu va susține guvernul condus de Tomac.
Presa română: Dan are un „plan B” dacă Parlamentul nu va susține guvernul condus de Tomac.

În cazul în care votul în Parlament pentru guvernul lui Eugen Tomac eșuează, președintele României are doi alți candidați pe care îi poate propune pentru funcția de premier, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

Primul este consilierul președintelui pentru probleme economice, Radu Burnete, al cărui nume a fost menționat anterior printre potențialii candidați la șefia guvernului. În același timp, este menționat ca posibil vicepremier și ministru al economiei în guvernul lui Tomac, a cărui componență nu este încă stabilită cu exactitate.

Al doilea posibil candidat este ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au declarat surse din cercurile politice.

În cadrul consultărilor cu unii lideri ai partidelor din fosta coaliție, Dan a spus că, în cazul eșecului lui Tomac, dorește ca următorul candidat să nu fie reprezentantul niciuneia dintre partidele parlamentare.

Pentru aprobarea guvernului în Parlament sunt necesare 233 de voturi.

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