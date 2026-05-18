Presa română a publicat numele unui posibil candidat pentru funcția de prim-ministru al țării.

Despre acest lucru a aflat postul de televiziune Antena 3 de la surse din administrația prezidențială, relatează „Europa Liberă”.

Potrivit postului de televiziune, la consultările cu reprezentanții partidelor politice, Dan va propune formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern condus de un premier tehnocrat.

Deși Delia Velculescu este puțin cunoscută publicului larg din România, ea este considerată o figură autoritară în cercurile financiare internaționale datorită carierei sale la FMI.

Economista s-a alăturat FMI imediat după finalizarea doctoratului și, în timp, a devenit unul dintre specialiștii cheie ai instituției în gestionarea crizelor economice. Din 2008 a lucrat în Departamentul European al Fondului Monetar Internațional, participând direct la programele financiare pentru țări precum Grecia, Cipru și Islanda.

Momentul care i-a adus notorietate internațională a fost criza financiară din Grecia. În 2015, FMI a numit-o să conducă echipa de negociatori trimisă la Atena pentru discuții cu guvernul grec și partenerii europeni.

Presă internațională a descris-o ca o negociatoare extrem de dură și disciplinată.

Ulterior, Delia Velculescu a devenit șefa misiunii FMI în Africa de Sud, consolidându-și reputația de expert în gestionarea situațiilor economice dificile.

În acest context tensionat, numele Velculescu reapare ca variantă pentru funcția de prim-ministru, în timp ce România caută stabilitate politică și economică.

După cum se știe, Dan va începe pe 18 mai consultările oficiale cu partidele politice cheie pentru formarea noului guvern după destrămarea coaliției pro-europene.

Reamintim că România a intrat într-o criză politică după ruptura coaliției de guvernare. Guvernul pro-european condus de Ilie Bolojan a fost amenințat cu destrămarea după ce, pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat din România a votat retragerea sprijinului pentru premier și i-a cerut să demisioneze.

Inițiatorii moțiunii de cenzură l-au acuzat pe Ilie Bolojan de „distrugerea economiei, sărăcirea populației și vânzarea frauduloasă a activelor de stat”.

Președintele României, Nicușor Dan, și-a exprimat încrederea că următorul guvern va continua cursul pro-occidental al țării.