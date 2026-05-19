Potrivit informațiilor publicației, decizia a fost luată după ce o dronă marină a fost descoperită în apropierea insulei grecești Lefkada, în vestul Greciei. Aceasta s-a dovedit a fi o dronă „Cossack Mamai”, transmite theins.ru.

Un raport preliminar despre incident a fost deja prezentat prim-ministrului țării, Kyriakos Mitsotakis. Se presupune că drona a fost lansată în apă de pe o navă în largul mării. Inițial, s-a avansat ipoteza că aparatul ar fi putut fi lansat din Libia prin Marea Mediterană, însă rezultatele preliminare ale anchetei arată că drona cu greu ar fi putut parcurge o asemenea distanță.

Ținta unor astfel de drone ar fi putut fi „flota umbrelă” rusă din Marea Mediterană. Potrivit surselor publicației, Kievul a avertizat deja Atena că petrolierele care transportă petrol rusesc pentru a ocoli sancțiunile ar putea deveni o țintă legitimă pentru Ucraina.

Kathimerini notează că oficialii greci au fost îngrijorați de consecințele unei astfel de atacuri asupra mediului. Din acest motiv, s-a decis să fie emis un avertisment oficial către Ucraina. Nu sunt excluse nici contactele directe între prim-ministrul Greciei și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, pe această temă.

Navele rusești au fost ținta unor atacuri ucrainene în Marea Mediterană de mai multe ori. La începutul lunii martie, dronele maritime au atacat gazoductul Arctic Metagaz. Ulterior s-a aflat că acestea au fost lansate din Libia.