theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Mai 2026, 17:56
5 206
Copiază linkul
Link copiat

Presa: Conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul a costat afacerile mondiale 25 de miliarde de dolari

Conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a costat afacerile mondiale 25 de miliarde de dolari.

Presa: Conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul a costat afacerile mondiale 25 de miliarde de dolari.
Presa: Conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul a costat afacerile mondiale 25 de miliarde de dolari.

Despre aceasta informează Reuters cu referire la rezultatele analizei informațiilor corporative ale companiilor listate la bursele din SUA, Europa și Asia.

De menționat că suma daunelor continuă să crească. Cel puțin 279 de companii au indicat conflictul din jurul Iranului drept motiv pentru adoptarea unor măsuri urgente, inclusiv creșterea prețurilor și reducerea producției.

De asemenea, companiile suspendă plata dividendelor și răscumpărarea acțiunilor, trimit angajații în concediu fără plată, introduc suplimente pentru carburanți și solicită statului ajutor financiar, se arată în publicație.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici