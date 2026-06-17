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17 Iunie 2026, 12:10
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Presa: Conducerea Volkswagen consideră că existența grupului este amenințată

Conform unui sondaj intern anonim realizat în rândul conducerii superioare a Volkswagen, situația din cadrul concernului este evaluată ca fiind mult mai gravă decât se credea anterior.

Presa: Conducerea Volkswagen consideră că existența grupului este amenințată.
Presa: Conducerea Volkswagen consideră că existența grupului este amenințată.

Despre aceasta relatează Der Spiegel.

Rezultatele acestui sondaj au arătat că, din cei nouă membri ai consiliului de administrație ai companiei chestionați, șase caracterizează starea actuală a gigantului auto drept „amenințătoare pentru existență”. Alți trei manageri de top au numit-o „tensionată”, iar niciunul dintre respondenți nu a ales varianta „necritică”. Consensul s-a manifestat și în alt mod: toți cei nouă participanți la sondaj au susținut necesitatea unei revizuiri radicale a strategiei, în special pe piețele din China și America de Nord.

Această evaluare internă fără precedent a apărut pe fondul unor rapoarte trimestriale slabe recente ale mărcilor din cadrul grupului și poate indica o criză sistemică profundă în compania care, de-a lungul anilor, a fost considerată un simbol al industriei auto germane, relatează publicația.

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