Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, care recent a anunțat că se pregătește să demisioneze, este interesat să ocupe funcția de secretar general al NATO.

Despre acest lucru a aflat ziarul Observer, transmite eurointegration.com.ua.

Funcția de secretar general al Alianței, ocupată în prezent de Mark Rutte, va deveni vacantă în 2028, dacă mandatul său nu va fi prelungit cu acordul tuturor țărilor membre.

Potrivit publicației, Starmer va trebui să obțină un sprijin semnificativ din partea guvernului britanic pentru a avea măcar o șansă de a ocupa fotoliul de secretar general al NATO.

Această funcție, deși este ocupată fără un vot formal, necesită consens politic din partea tuturor țărilor membre NATO în privința unui singur candidat.

După cum scrie Observer, lui Starmer îi va fi dificil să obțină sprijinul celor 32 de țări, deoarece încheierea acordurilor politice nu este un punct forte al premierului britanic. În același timp, susținătorii săi au depus multe eforturi pentru a sublinia că summitul G7, care a avut loc la începutul acestei luni, a confirmat că alți lideri europeni îl apreciază foarte mult, iar relația sa cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, este atât de strânsă încât uneori, din întâmplare, „se sună reciproc din buzunar”.