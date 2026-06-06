Premierul Marii Britanii: Rusia ar putea ataca NATO peste patru ani.

Keir Starmer a declarat că Rusia ar putea ataca o țară NATO deja până în 2030, invocând evaluările serviciilor de informații britanice și ale altor state membre, transmite euronews.com.

Aceste termene coincid aproximativ cu avertismentele altor lideri europeni. Astfel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în decembrie că Rusia „ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în următorii cinci ani”.

Starmer a promis că, începând de anul viitor, va crește cheltuielile pentru apărare ale Marii Britanii până la 2,5% din PIB, iar pe termen lung să le majoreze până la 3%.

Un plan mai amplu de investiții în apărare pe zece ani urma să fie publicat încă de la sfârșitul anului trecut, însă acesta nu a fost prezentat până acum.

Starmer a anunțat că documentul va fi publicat până la începutul lunii iulie, când va avea loc summitul NATO în Turcia.

Mass-media britanică a relatat că publicarea planului este amânată din cauza divergențelor privind costurile acestuia.

Anterior, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Knighton, a avertizat că țara trebuie să-și întărească apărarea ca răspuns la amenințările din partea Rusiei:

„În cei 35 de ani de serviciu ai mei, acesta este cel mai periculos moment. De aceea este important să creștem capacitățile și pregătirea de luptă a forțelor noastre armate împreună cu aliații, pentru a-i descuraja pe adversarii noștri să facă vreo prostie”, a declarat Knighton jurnaliștilor.