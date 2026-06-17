Premierul Franței a cerut miniștrilor să efectueze teste antidrog în birourile lor

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a cerut miniștrilor săi să efectueze teste antidrog selective în rândul angajaților pentru a depista eventualele consumuri de substanțe interzise în guvern.

O dispoziție corespunzătoare a șefului guvernului francez a fost prezentată agenției AFP, informează „Adevărul European”.

În documentul datat marți, premierul solicită membrilor guvernului să „organizeze... controale bruște și obligatorii sub formă de teste de salivă” în ministerele lor, printre funcționari, precum și printre angajații cu acces la „informații confidențiale” sau „acces”, în special în domeniile apărării și securității.

El argumentează că consumul de droguri de către funcționarii publici „reprezintă, pe lângă o amenințare pentru ei înșiși și influența asupra serviciului, o vulnerabilitate personală de care pot profita grupuri de presiune, organizații criminale sau manipulatori care doresc să intervină”.

Prin urmare, „este necesară o vigilență maximă”, a subliniat Lecornu.

Comentând această dispoziție, un interlocutor al agenției din anturajul premierului a declarat că statul „nu poate duce o politică clară împotriva traficului de droguri și a consecințelor sale în societate fără a impune aceleași cerințe și pentru sine”.

„Aceasta este cerința de a fi un model demn de urmat și de a asigura o securitate proporțională cu responsabilitățile încredințate”, a adăugat interlocutorul.

Miniștrii vor întocmi o listă a funcțiilor „care pot fi supuse testărilor regulate”, în cadrul unui plan de acțiune ce va fi prezentat șefului guvernului „până la 26 iunie”.

În cazul unui rezultat pozitiv, miniștrii vor putea evalua consecințele, „inclusiv cele disciplinare”, și vor trimite consumatorii „în instituții de tratament”.

Agenția a aflat, de asemenea, că acum aproximativ două săptămâni a fost organizat un test surpriză la biroul premierului.

Potrivit publicației Le Canard Enchaîné din 17 februarie, unul dintre angajații cabinetului premierului – consilier pe probleme agricole, care ocupa această funcție încă înainte de venirea lui Lecornu – a fost concediat la sfârșitul anului 2025 pentru consum de droguri.

Reamintim că anul trecut s-a aflat că în Finlanda se folosesc tot mai des în viața profesională teste PEth, care determină cantitatea de fosfatidiletanol din sânge și pot arăta consumul de alcool al angajatului în afara orelor de lucru, de exemplu în concediu, ceea ce în unele domenii conduce la sancțiuni din partea angajatorului.