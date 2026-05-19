Pregătirile SUA pentru acțiuni militare în Cuba.

Despre acest lucru a anunțat Politico citând un oficial american și o altă sursă. Potrivit acestora, în prezent SUA tratează mult mai serios posibilitatea unei operațiuni militare decât înainte.

Conform Politico, președintele SUA Donald Trump și colaboratorii săi sunt dezamăgiți că presiunea americană nu a dus la concesii din partea Cubei.

„Ideea inițială privind Cuba era că conducerea este slabă și că o combinație între intensificarea sancțiunilor, blocada efectivă a petrolului și succesele militare evidente ale SUA în Venezuela și Iran îi va determina pe cubanezi să accepte un acord”, a declarat interlocutorul publicației. Potrivit acestuia, cubanezii „s-au dovedit mai duri decât se anticipa inițial”. Acest lucru ar putea fi legat de poziția Iranului în conflictul cu SUA.

Interlocutorii Politico au comentat informațiile despre planurile SUA de a-l captura fostul lider al Cubei, Raul Castro. Potrivit lor, administrația ia în considerare mai multe opțiuni de operațiuni militare, pe lângă capturarea unuia sau a doi indivizi. În SUA se ia în calcul atât un atac aerian izolat, cât și o invazie terestră.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat că țara sa nu reprezintă o amenințare pentru SUA. El a subliniat că Statele Unite au dreptul să se apere de agresiunea militară, însă o astfel de amenințare nu poate fi folosită ca pretext „pentru impunerea războiului poporului nobil cubanez”. Miguel Diaz-Canel a numit sancțiunile împotriva Cubei un act de genocid.

Relațiile dintre Cuba și SUA s-au tensionat în ianuarie, când Donald Trump a semnat un decret privind tarifele pentru bunurile provenite din țările care furnizează petrol cubanezilor. Pe insulă a început o criză energetică. La 1 mai, Trump a impus noi sancțiuni împotriva conducerii Cubei. A doua zi, el a declarat că Marina SUA ar putea prelua controlul insulei „pe drumul din Iran”.