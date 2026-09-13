Powell: Europa și Ucraina se așteaptă la o iarnă grea, însă presiunea asupra lui Putin nu trebuie redusă.

Powell a declarat că strategia europeană de sprijinire a Ucrainei și de sancțiuni împotriva Rusiei funcționează destul de eficientă.

Consilierul prim-ministrului britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell, a declarat, la Conferința Strategiei Europene de la Ialta, desfășurată la Kiev, că Europa trebuie să fie pregătită pentru dificultăți reale în această iarnă, dar să nu reducă presiunea economică asupra Rusiei, transmite bbc.com.

Powell a spus că strategia europeană de susținere a Ucrainei și de sancționare a Rusiei funcționează destul de eficient.

„Strategia constă în exercitarea unei presiuni suficiente pentru ca [Putin] să dorească să înceapă negocierile. Și cred că discuțiile despre escaladare [din partea Rusiei], pe care le auzim acum, nu reprezintă o problemă, ci un semn de succes, deoarece presiunea pe care o exercităm asupra lui Putin începe, în sfârșit, să funcționeze”, a declarat Powell, adresându-se membrilor conducerii ucrainene și reprezentanților țărilor aliate ale Ucrainei.

„Ceea ce nu ar trebui să facem în această etapă este să ridicăm piciorul de pe accelerație, consideră Powell, iar gazul poate deveni, la propriu, o problemă în această iarnă, când UE s-ar putea confrunta cu dificultăți reale din cauza deficitului acestuia, și nu trebuie să permitem ca această situație să se transforme într-un avantaj pentru Putin. Va trebui să trecem prin unele dificultăți reale. Dar va trebui să le depășim și trebuie să continuăm sprijinul economic, militar, politic și diplomatic pentru Ucraina”.

Veteranul politicii britanice Jonathan Powell apare rareori în public, iar acest discurs al său a reprezentat o descriere neobișnuită și detaliată a politicii Marii Britanii față de războiul din Ucraina.

Powell a subliniat, de asemenea, că este important să fie menținute canalele de comunicare cu Moscova, pentru a ști când ar putea apărea șansa unor negocieri de pace.

Încercarea de a ghici când se va încheia războiul este, în opinia lui Powell, o întreprindere lipsită de sens, însă Europa trebuie să fie pregătită pentru negocieri de pace.

„La un moment dat, când ne vom aștepta cel mai puțin, Putin va fi pregătit pentru negocieri. Acest război se poate încheia într-un singur mod: se va încheia prin negocieri. El nu va cuceri Ucraina. Nu va cuceri Kievul. Vor avea loc negocieri. Va trebui să participe la ele. Toate acestea se fac pentru ca el să trateze aceste negocieri cu seriozitate. Și cred că această strategie funcționează”, a declarat Powell.

Jonathan Powell, în calitate de șef de cabinet al prim-ministrului Tony Blair în anii 1990, a jucat un rol important în încheierea Acordului din Vinerea Mare în Irlanda de Nord.

„Consider că trebuie să vorbim [cu Moscova și Putin] […] Am scris o carte, «Negocieri cu teroriștii». Cu siguranță sunt pentru a vorbi și cu acest terorist, pur și simplu pentru a menține comunicarea”, a declarat consilierul premierului britanic.