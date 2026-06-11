Portugalia activează clauza de protecție europeană din cauza crizei energetice

Astfel, țara intenționează să acopere temporar cheltuielile suplimentare pentru energie în contextul crizei actuale, iar acest lucru nu va fi considerat o încălcare, transmite euronews.com.

„Comisia Europeană, așa cum solicită și mai multe țări, consideră necesară introducerea unei clauze excepționale, similară celei prevăzute pentru regulile care reglementează cheltuielile de apărare. Susținem această decizie și vom activa această clauză la fel cum am făcut deja pentru apărare”, a declarat ministrul finanțelor Joaquim Miranda Sarmento, citat de agenția Lusa.

La sosirea la reuniunea Eurogrupului din Luxemburg, Joaquim Miranda Sarmento a declarat jurnaliștilor portughezi că, potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI) și Comisiei Europene, Portugalia ocupă locul cinci în Uniunea Europeană după volumul sprijinului acordat ca pondere din produsul intern brut (PIB).

Ministrul a adăugat că acest lucru permite țării să mențină și chiar să intensifice astfel de măsuri de sprijin, în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, provocat de loviturile Israelului și SUA.

Astfel, Portugalia intenționează să profite de excepția temporară în vigoare în UE pentru a putea crește cheltuielile publice peste nivelul planificat, fără riscul de a fi acuzată de încălcarea regulilor bugetare ale blocului european. Această măsură completează deja relaxarea existentă, menită să țină cont de creșterea cheltuielilor de apărare.

„Criza actuală este diferită de criza din 2022”

Potrivit lui Joaquim Miranda Sarmento, criza actuală este diferită de situația din 2022. Comentând decizia Băncii Centrale Europene (BCE) de a majora ratele dobânzilor ca răspuns la presiunile inflaționiste generate de războiul din Orientul Mijlociu, el a declarat că această majorare „nu a fost absolut necesară”.

„Desigur, există îngrijorare la Banca Centrală Europeană. BCE, care a jucat un rol foarte important în 2022, în timpul crizei energetice anterioare, a decis să transmită pieței acest prim semnal, dar vom vedea ce se va întâmpla în lunile următoare. Rămân de părere că s-ar fi putut evita acest pas și că nu a fost absolut necesar, însă, desigur, respect mandatul și independența BCE”, a subliniat ministrul finanțelor, citat de agenția Lusa.

„Banca Centrală Europeană a decis oricum să majoreze ratele dobânzilor, dar situația acum este cu totul alta – atât din punct de vedere al inflației, cât și al ratelor dobânzilor stabilite de banca centrală”, a adăugat el.