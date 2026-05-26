26 Mai 2026, 10:53
Populația mondială ar putea ajunge la un punct critic până în anul 2064

Un grup internațional de oameni de știință a prezentat un model matematic care prevede o scădere bruscă a populației Pământului în a doua jumătate a secolului XXI.

Autorii studiului au folosit o ecuație diferențială neliniară cu feedback în funcție de viteză. Potrivit cercetătorilor, modelul descrie procesele demografice ale umanității din ultimele 12.000 de ani mai precis decât abordările tradiționale, bazate pe indicatori locali de natalitate și mortalitate, scrie snob.ru.

Spre deosebire de prognozele clasice ale ONU, noul sistem consideră populația planetei ca o structură unitară interconectată. Oamenii de știință au comparat demografia globală cu sistemele fizice, în care legăturile interne dintre elemente pot schimba brusc dinamica întregului model.

Calculările au arătat că populația mondială se poate apropia de un punct critic deja în anul 2064. Conform prognozei, după aceasta este posibil nu o scădere treptată, ci un colaps ciclic rapid al numărului populației.

Autorii studiului leagă acest scenariu de acumularea efectului de interdependență. Potrivit estimărilor lor, de-a lungul mileniilor, umanitatea a crescut datorită combinării tehnologiilor, cunoștințelor și resurselor, ceea ce a accelerat dezvoltarea civilizației. Totuși, după atingerea punctului limită, același sistem de legături poate amplifica consecințele crizelor locale.

Oamenii de știință consideră că, în condiții de interdependență ridicată, șocurile economice, climatice sau sociale pot declanșa reacții în lanț la scară globală. Aceasta, potrivit autorilor studiului, poate duce la o reducere rapidă a populației în diferite regiuni ale lumii simultan.

