Populația Japoniei a scăzut cu 3 milioane de persoane în cinci ani.

Despre acest lucru informează ziarul Yomiuri, citând rezultatele preliminare ale recensământului național din 2025, publicate de Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor al țării.

Populația Japoniei a scăzut cu 2,5% comparativ cu datele recensământului anterior din 2020. Numărul locuitorilor scade continuu din 2015, însă în ultimii cinci ani ritmul declinului a devenit record.

Scăderea este observată în 45 de prefecturi, cu excepția Tokyo și Okinawa. În prefecturile Saitama, Chiba și Kanagawa, unde în studiul anterior s-a înregistrat o creștere, de această dată s-a constatat o scădere.