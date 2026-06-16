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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Iunie 2026, 19:12
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Polonia va apăra interesele sale în timpul negocierilor cu Ucraina și Moldova

Deschiderea clusterelor de negocieri pentru Ucraina și Moldova reprezintă doar începutul discuțiilor în care Polonia își va apăra interesele.

Polonia va apăra interesele sale în timpul negocierilor cu Ucraina și Moldova.
Polonia va apăra interesele sale în timpul negocierilor cu Ucraina și Moldova.

Despre aceasta, potrivit corespondentului „Adevărul European”, a declarat secretarul de stat al Poloniei pentru afaceri europene, Ignacy Nemczycki, în marja reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale de la Luxemburg, pe 16 iunie.

Polonia folosește negocierile privind aderarea Ucrainei și Moldovei la UE pentru a-și promova propriile interese, a declarat oficialul polonez.

„Ieri am deschis primele clustere cu Ucraina și Moldova. Consider că este un moment foarte important. Dar vreau să afirm foarte clar că acesta nu este sfârșitul negocierilor. Este doar începutul”, a spus Nemczycki.

El a precizat că „deschiderea clusterelor înseamnă că prezentăm formal condițiile pe care trebuie să le îndeplinească statele”. „Acesta este exact momentul în care formulăm cerințe formale pentru candidați... Desigur, în aceste negocieri ne vom lupta pentru interesele noastre”, a subliniat secretarul de stat al Poloniei.

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