Polonia nu a renunțat la planurile de a cere despăgubiri de la Germania modernă pentru crimele celui de-al Treilea Reich și solicită acum despăgubiri anuale pentru fiecare persoană afectată de persecuțiile naziste.

Potrivit „Adevărul European”, informația este relatată de Spiegel, iar inițial informația a fost publicată de Süddeutsche Zeitung.

Cererea actualului guvern polonez privind compensațiile de la Berlin a devenit „mai moderată” decât în timpul guvernului anterior, însă Varșovia continuă să insiste asupra necesității plății compensațiilor victimelor persecuțiilor din timpul ocupației naziste.

Polonia ar solicita aproximativ 10.000 de zloți (circa 2.333 euro) anual pentru fiecare victimă. Perspectivele de a ajunge la un acord privind aceste compensații rămân nesigure. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a transmis în iunie semnale că susține în general ideea necesității compensațiilor.

În Polonia mai trăiesc aproximativ 50.000 de persoane care au trăit ocupația și au suferit persecuții. Având în vedere vârsta înaintată a acestora, numărul lor scade anual. Potrivit calculelor Süddeutsche Zeitung, dacă cererea Poloniei privind plățile în aceste sume ar fi acceptată, Germania ar trebui să plătească 100 milioane de euro în primul an și aproximativ 300 milioane de euro pe întreaga durată a programului.

Reamintim că în timpul guvernării partidului „Dreptate și Justiție”, Polonia a cerut Germaniei reparații de război în valoare de peste un trilion de euro.

Berlinul a respins în mod regulat aceste cereri, invocând faptul că problema este deja reglementată din punct de vedere juridic.

Odată cu schimbarea puterii, Varșovia nu a renunțat la ideea compensațiilor. Premierul Donald Tusk a îndemnat Berlinul să „se grăbească”, pentru ca victimele încă în viață să poată vedea acest gest de dreptate.