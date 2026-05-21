Polonia și Portugalia, lideri în Europa în ceea ce privește creșterea veniturilor reale din ultimii doi ani.

Totuși, dinamica PIB-ului nu reflectă venitul real pe care oamenii îl aduc efectiv acasă, chiar și ținând cont de inflație, informează Euronews.

Venitul real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor arată schimbarea câștigurilor pe care gospodăriile le au efectiv la dispoziție pentru cheltuieli sau economii, oferind o imagine mai precisă a nivelului de trai.

Așadar, care țări europene au înregistrat în 2025 cea mai mare creștere anuală a venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor?

Dintre cele 16 țări europene, în 14 anul trecut, comparativ cu 2024, s-a înregistrat o creștere a venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor, iar în doar două a fost consemnat un declin.

Polonia a fost lider, cu o creștere reală de 4,1%. Țara a înregistrat de asemenea cea mai mare creștere atât în 2024, cât și în 2025, ceea ce indică o creștere substanțială a venitului real al gospodăriilor în doi ani.

OCDE a subliniat că „creșterea remunerației angajaților a compensat reducerea alocațiilor sociale, ceea ce a dus la accelerarea creșterii venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor” în Polonia.

Olanda (2,3%) și Portugalia (2%) au înregistrat, de asemenea, o creștere de cel puțin 2%. În Danemarca (1,9%), Grecia (1,8%) și Spania (1,5%) creșterea a fost între 1,5 și 2%.

OCDE a remarcat creșterea veniturilor nete din proprietate, precum și a remunerației angajaților în Grecia; un rol important în acest sens l-a avut scăderea șomajului la cel mai redus nivel din 2009.

În Belgia (1,4%), Ungaria (1,2%) și Suedia (1,2%) creșterea venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor a depășit 1%.

Dintre cele mai mari economii, creșterea maximă este în Spania și minimă în Franța

Italia a fost în linie cu media OCDE, înregistrând o creștere de 0,8% în 2025. Țara a consemnat o scădere semnificativă a venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor: în trimestrul patru al anului 2025 acesta a scăzut cu 0,9% după o creștere de 0,4% în trimestrul trei.

Potrivit OCDE, acest lucru se datorează în primul rând accelerării inflației și scăderii veniturilor din proprietate.

Per ansamblu, în 2025, Cehia (0,7%), Regatul Unit (0,7%) și Germania (0,6%) au fost aproape de media generală, rămânând doar puțin sub nivelul mediu.

În Regatul Unit, în ultimul trimestru creșterea a fost semnificativă: indicatorul a crescut cu 1,1% după o scădere de 1,2% în trimestrul trei.

„Această redresare reflectă în principal creșterea remunerației angajaților și a prestațiilor sociale, precum și reducerea impozitelor pe venit și proprietate”, a explicat OCDE.

Franța, în schimb, a înregistrat doar o creștere modestă — 0,2%.

Finlanda și Austria — singurele țări cu scădere a indicatorului

Finlanda și Austria au fost singurele țări în care, în 2025, venitul real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor a scăzut: cu 0,7% și respectiv 1,8%.

„În Finlanda, creșterea lentă a veniturilor gospodăriilor este influențată de mulți factori, dar cei cheie sunt probabil ritmurile slabe de creștere economică în ciclul economic actual din ultimii ani”, a declarat Euronews Tuomas Matikka de la Institutul de Cercetări Economice VATT.

Potrivit acestuia, încetinirea este combinată cu creșterea șomajului și reducerea prestațiilor sociale și a altor cheltuieli publice destinate să reducă deficitul bugetar în creștere.

OCDE a asociat, de asemenea, scăderea indicatorului în Finlanda cu creșterea impozitelor pe venit și proprietate.

Per ansamblu, OCDE a raportat că creșterea venitului real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor a încetinit în 2025 la 0,8% comparativ cu 2,1% în 2024. O tendință similară a fost observată și în țările europene.

În 2024, toate cele 16 țări din listă au înregistrat creștere. Totuși, comparând 2024 cu 2025, doar în patru țări ritmul de creștere în 2025 a depășit nivelul din 2024.

Cea mai mare accelerare a fost înregistrată în Belgia și Danemarca: creșterea a crescut de la 0,5% la 1,4%, respectiv de la 1% la 1,9%. În Suedia indicatorul a fost cu 0,4 puncte procentuale mai mare, iar în Olanda cu 0,2.

În Austria situația a fost opusă. După o creștere de 3,6% în 2024, țara a înregistrat o scădere de 1,8% în 2025.