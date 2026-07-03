În iulie 2024, Polonia a promis Ucrainei o escadrilă de avioane MiG-29, însă doar după ce urma să primească din partea SUA avioanele de înlocuire F-35.

Acum Polonia are deja F-35, iar avioanele nu au fost predate Ucrainei. În prezent, Varșovia a decis să le retragă treptat din serviciu.

Potrivit Delo.ua, care citează publicația Wirtualna Polska și serviciul de presă al Ministerului Apărării, această decizie a fost luată recent.

Ministerul Apărării din Polonia a hotărât soarta viitoare a MiG-29. În loc să le predea Ucrainei în schimbul tehnologiilor pentru drone, avioanele vor fi retrase treptat din serviciu. Motivul este că acordul de schimb nu a fost pus în aplicare.

Ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, atribuie responsabilitatea Kievului. Potrivit lui, Ucraina a fost de acord inițial cu schimbul, dar acum nu respectă înțelegerea, motivul fiind disputele istorice dintre cele două țări.

Ministerul Apărării nu oferă detalii despre calendarul retragerii avioanelor — programul de scoatere din uz va rămâne secret pentru a asigura un proces eficient.

Predarea MiG-urilor poloneze către Ucraina

La sfârșitul anului trecut, Ministerul Apărării și Statul Major al Armatei Poloneze au anunțat planul de a preda Ucrainei o parte din MiG-29, care încă sunt în dotarea Forțelor Aeriene Poloneze.

Aceste avioane sunt deja destul de vechi — în aviația poloneză sunt în serviciu din 1989. Deși sunt înlocuite cu modele mai moderne, încă participă la misiuni. MiG-urile sunt bazate la Baza 22 de Aviație Tactică din Krule-Malbork.

Recent, ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că Varșovia nu va preda Ucrainei avioanele MiG-29 promise, deoarece Kievul, potrivit lui, a refuzat să împartă tehnologiile pentru drone.

Prin urmare, avioanele vor fi retrase treptat, unul câte unul, fără a fi predate Ucrainei.