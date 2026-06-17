Polonia nu va mai contracta împrumuturi de la Banca Mondială pentru dezvoltare.

Polonia se pregătește să iasă din programul principal de creditare pentru dezvoltare al Băncii Mondiale, marcând o nouă etapă în transformarea economiei sale.

Despre acest lucru relatează Financial Times.

Marți, consiliul de administrație al Băncii Mondiale a aprobat un nou cadru de parteneriat cu Polonia, valabil până în 2031, care prevede încetarea finanțării regulate a acestei țări membre UE la sfârșitul acestei perioade.

Acest pas vine pe fondul consolidării poziției Poloniei printre cele mai puternice economii ale UE: în acest an, se așteaptă ca ritmul de creștere al țării să fie de trei ori mai mare decât media blocului. Rata șomajului în Polonia este, de asemenea, una dintre cele mai scăzute din UE.

Potrivit previziunilor Comisiei Europene, publicate luna trecută, după o creștere de 3,6% anul trecut, economia Poloniei este estimată să crească cu 3,5% în 2026, fiind a doua cea mai rapidă creștere din UE după Malta (3,7%). Economia UE în ansamblu este așteptată să crească cu 1,1% în acest an.

PIB-ul real al Poloniei a crescut de peste trei ori din 1990, când căderea regimului comunist a deschis calea revenirii la economia de piață. Apropierea țării de Europa de Vest s-a accelerat datorită investițiilor străine și transferurilor semnificative de bani din UE după aderarea Poloniei la bloc în 2004.

Ministrul finanțelor, Andrzej Domański, a declarat pentru FT că Banca Mondială a jucat un „rol important” în sprijinirea transformării Poloniei, dar „nu se preconizează împrumuturi suplimentare [după 2031], cu excepția circumstanțelor neprevăzute”.

„Puține țări au realizat ceea ce a realizat Polonia. Investițiile private vor fi un factor cheie în următoarea etapă de dezvoltare a țării...

La fel de important este că vom colabora cu Polonia pentru a împărtăși experiența impresionantă a transformării sale cu țările care au ambiții similare”, a subliniat Anna Bjerde, director general al Băncii Mondiale pentru operațiuni.

Din 1990, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) — structura de creditare a Băncii Mondiale — a acordat Poloniei finanțări în valoare de peste 15 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, în ultimii ani, finanțarea sa a fost în principal limitată la proiecte ecologice, în special măsuri pentru combaterea inundațiilor și reducerea poluării aerului.

Excluderea așteptată a Poloniei din programul principal de creditare al băncii va lăsa România, Bulgaria și Croația singurele state membre UE eligibile pentru împrumuturi regulate de la BIRD.