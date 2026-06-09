Potrivit șefului guvernului polonez, Varșovia este nemulțumită de formatul negocierilor „E3”, care include doar Marea Britanie, Germania și Franța. Acest format exclude alți aliați europeni ai Ucrainei, transmite rbc.ua.

Tusk a menționat că a discutat această problemă cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, care de asemenea nu este încântată de această abordare. El a subliniat că orice decizii sau acorduri luate fără participarea Varșoviei nu vor fi obligatorii pentru Polonia.

„Sunt foarte precaut în privința ideilor care circulă în Europa de Vest despre începerea rapidă a unui dialog sau a unor negocieri cu Putin privind Ucraina”, a declarat el.

În același timp, Tusk a anunțat că în zilele următoare va avea loc o întâlnire mai largă dedicată Ucrainei. Se preconizează că la liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei se vor alătura reprezentanți ai Poloniei și Italiei.

Se remarcă faptul că absența premierului polonez de la negocierile de la Londra a provocat îngrijorare la Varșovia privind posibilitatea marginalizării Poloniei, în timp ce se încearcă convingerea Kievului să negocieze cu Moscova.