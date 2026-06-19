Polonia atrage cele mai mari investiții străine din istorie.

Economia Poloniei a depășit pragul de un trilion de dolari PIB, apropiind țara de aderarea la G20.

Pe fondul acestui boom economic, țara a atras cele mai mari investiții străine din istoria Poloniei.

Despre aceasta relatează Delo.ua, citând un material Bloomberg.

O parte din aceste investiții istorice va fi dedicată construirii unei fabrici de automobile electrice. Compania taiwaneză Foxconn, principalul furnizor Apple, a alocat deja pentru acest proiect un miliard de dolari.

În plus, Foxconn face parte dintr-un grup de companii din Taiwan care planifică să construiască în Polonia un parc tehnologic de amploare, în valoare de câteva miliarde de dolari.

Potrivit prim-ministrului Donald Tusk, negocierile cu Foxconn pentru construirea unei fabrici de semiconductori sunt în curs.

Miliarde canadiene în exploatarea cuprului

Pe lângă sectorul tehnologic, Polonia vizează să devină unul dintre principalii producători mondiali de cupru prin noile mine pe care intenționează să le construiască compania canadiană Lumina Metals.

Aceste investiții vor permite dublarea producției gigantului de stat polonez KGHM Polska. Costul construcției primei mine este estimat la 6,4 miliarde de dolari.

Acțiunile companiei canadiene Lumina au crescut rapid în această săptămână, în debutul la Bursa de Valori din Varșovia. Investitorii pariază pe avantajele unice ale Poloniei pentru Europa: materii prime strategice, o industrie minieră dezvoltată și o bază puternică de producție.