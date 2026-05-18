eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Mai 2026, 18:40
5 323
Polonia a semnat un acord pentru crearea primului centru din Europa pentru tancurile Abrams

Polonia a semnat un contract cu corporația americană Honeywell pentru crearea primului centru de service autorizat din Europa pentru motoarele AGT1500 ale tancurilor M1 Abrams.

Polonia a semnat un acord pentru crearea primului centru din Europa pentru tancurile Abrams.
Polonia a semnat un acord pentru crearea primului centru din Europa pentru tancurile Abrams.

Centrul de service autorizat va începe să funcționeze în 2028 în orașul Dęblin și va permite întreținerea a câteva zeci de motoare pe an, transmite eurointegration.com.ua.

Se menționează că acesta va deveni al treilea astfel de obiectiv din lume – centre similare sunt în prezent doar în SUA și Australia.

Proiectul, a cărui valoare este estimată la aproximativ 300 milioane de zloți (70 milioane de euro), include construirea infrastructurii tehnice, achiziționarea de echipamente specializate, documentația de reparații și drepturile de licență.

Construirea centrului de service în Polonia va permite pe viitor reducerea timpului și resurselor alocate pentru repararea tehnicii și readucerea acesteia în exploatare.

În total, Polonia a achiziționat 366 de unități de tancuri americane moderne Abrams. Acestea vor fi înzestrate în Forțele Armate Poloneze până la sfârșitul anului 2026.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
