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focus.ua logofocus
30 Iunie 2026, 10:29
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Polonia a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE: Cu Bandera nu va adera

Viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a avertizat Kievul că Varșovia va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Polonia a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE: Cu Bandera nu va adera.
Polonia a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE: Cu Bandera nu va adera.

Polonia nu va accepta aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dacă Kievul nu va înceta să sărbătorească activiști ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și ai Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), în special pe Stepan Bandera. Despre aceasta a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz pe 29 iunie într-un interviu pentru media poloneză Polsat News, transmite focus.ua.

În discuția cu un jurnalist, oficialul polonez a avertizat că Ucraina se va confrunta cu „probleme serioase” în procesul de integrare europeană. Acestea vor fi cauzate de utilizarea continuă a OUN și UPA ca simboluri naționale.

Potrivit lui Władysław Kosiniak-Kamysz, Polonia va menține o poziție fermă în această chestiune.

„Cu Bandera, Ucraina nu va adera la Uniunea Europeană. Nimeni nu ne va spune cum să votăm în problema aderării unei țări sau alteia la Uniunea Europeană”, a subliniat oficialul polonez.

Vicepremierul a amintit, de asemenea, că fiecare țară care dorește să adere la UE trebuie să respecte consecvent cerințe stricte. Acestea se referă și la problemele memoriei naționale.

„În UE nu poți pune pe un piedestal pe cei care subminează cooperarea europeană”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz.

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