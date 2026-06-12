theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
12 Iunie 2026, 22:11
1 129
Copiază linkul
Link copiat

Polonia a adoptat oficial în dotare primele avioane de luptă F-35

Forțele Armate ale Poloniei au introdus oficial în dotare avioanele de vânătoare F-35, achiziționate din Statele Unite.

Polonia a adoptat oficial în dotare primele avioane de luptă F-35.
Polonia a adoptat oficial în dotare primele avioane de luptă F-35.

F-35 au efectuat deja primul zbor deasupra Poloniei, transmite unian.net.

Survolul a făcut parte din ceremonia de primire a aeronavelor în cadrul Forțelor Armate ale Poloniei. Un plan aproximativ al zborului de la baza aeriană Łask, deasupra Gdańsk, Varșovia și Cracovia, a fost publicat pe rețelele sociale ale Ministerului Apărării Naționale.

La ceremonia de la baza aeriană Łask au participat președintele Karol Nawrocki, președinta Senatului Małgorzata Kidawa-Błońska și viceprim-ministrul și ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz. La festivități a fost prezent și subsecretarul de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională, Thomas DiNanno. Invitația a fost primită și de fostul ministru al apărării Mariusz Błaszczak, care a semnat contractul pentru avioane în 2020.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici