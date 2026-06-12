Polonia a adoptat oficial în dotare primele avioane de luptă F-35.

F-35 au efectuat deja primul zbor deasupra Poloniei, transmite unian.net.

Survolul a făcut parte din ceremonia de primire a aeronavelor în cadrul Forțelor Armate ale Poloniei. Un plan aproximativ al zborului de la baza aeriană Łask, deasupra Gdańsk, Varșovia și Cracovia, a fost publicat pe rețelele sociale ale Ministerului Apărării Naționale.

La ceremonia de la baza aeriană Łask au participat președintele Karol Nawrocki, președinta Senatului Małgorzata Kidawa-Błońska și viceprim-ministrul și ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz. La festivități a fost prezent și subsecretarul de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională, Thomas DiNanno. Invitația a fost primită și de fostul ministru al apărării Mariusz Błaszczak, care a semnat contractul pentru avioane în 2020.