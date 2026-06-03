Polițiștii din Mexic au descoperit un tunel subteran care traversează granița cu SUA.

Un tunel secret subteran a fost descoperit sâmbătă în zona Nueva Tijuana în timpul unei operațiuni speciale a autorităților federale mexicane. Adâncimea traseului a fost de peste 6 metri, iar lungimea totală de aproximativ 265 metri, scrie nypost.com.

Coridorul subteran a fost descoperit în urma unor percheziții efectuate într-una dintre locuințele private din partea de est a orașului Tijuana. La fața locului, agenții au confiscat muniție, telefoane mobile, carduri bancare, un videorecorder digital și zeci de doze de metamfetamină.

Potrivit anchetei, casa servea drept centru logistic pentru grupări infracționale, unde erau depozitate și distribuite droguri, arme și explozibili. Toate probele materiale au fost predate Procuraturii Federale din Mexic.

Anchetarea incidentului a fost preluată și de autoritățile din SUA. Agenții speciali ai Biroului de Investigații pentru Securitate Națională (HSI) din San Diego au început o operațiune în zona Otay Mesa, punctul de frontieră dintre Tijuana și California.