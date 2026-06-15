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reuters
15 Iunie 2026, 10:18
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Poliția din Geneva a dispersat cu gaze lacrimogene protestatarii care sunt împotriva summitului G7

La Geneva, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care sunt împotriva summitului G7. Manifestanții au smuls pietre din pavaj și le-au aruncat în direcția forțelor de ordine.

Poliția din Geneva a dispersat cu gaze lacrimogene protestatarii care sunt împotriva summitului G7.
Poliția din Geneva a dispersat cu gaze lacrimogene protestatarii care sunt împotriva summitului G7.

Potrivit agenției Reuters, la marș au participat aproximativ 20.000 de persoane. Demonstranții scandau lozinci împotriva G7, văzut ca simbol al concentrării puterii politice și economice. Când participanții au spart geamurile unei instituții ONU și au incendiat o mașină Tesla, poliția a folosit gaze lacrimogene.

Summitul G7 este programat pentru 15-17 iunie și va avea loc pe malul Lacului Geneva, în orașul francez Evian-les-Bains. Liderii Franței, Marii Britanii, Canadei, Germaniei, Italiei, Japoniei, SUA, precum și ai Uniunii Europene intenționează să discute despre războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Sursă
reuters
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