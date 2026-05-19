Poliția a desfășurat razii pe drumuri: Sute de încălcări, înregistrate în ultimele 24 de ore.

Doar în ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat 489 de cazuri de depășire a vitezei, inclusiv cazuri deosebit de periculoase, transmite tv8.md.

În nordul țării au fost opriți șoferi care circulau cu viteză excesivă: un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unui Mercedes circula cu 185 km/h, iar șoferul unui BMW a fost surprins cu 184 km/h.

Pentru depășirea cu peste 80 km/h a limitei legale de viteză, șoferii riscă amendă de până la 5.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de la 60 la 90 de zile.

Paralel, în raioanele Ialoveni și Strășeni, inspectorii au depistat mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor.

În satul Suruceni, un șofer de 33 de ani, aflat la volanul unui BMW se afla într-o stare de ebrietate avansată – nivelul alcoolului în aerul expirat depășea norma de 7 ori.

La Rezina, un șofer de 49 de ani, aflat la volanul unei Mazda a depășit limita admisă aproape de 6 ori.

Iar în Scoreni, polițiștii au oprit un Audi, la volanul căruia se afla un tânăr de 26 de ani, testat pozitiv la consumul de marijuana.

Toate vehiculele au fost ridicate și transportate la o parcare specială, iar pe numele șoferilor au fost inițiate proceduri conform legii.