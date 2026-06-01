Podul pe care turiștii din Republica Moldova călătoresc spre Bulgaria va fi închis pe 4 și 5 iunie.

După cum relatează centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române, restricțiile la unul dintre punctele cheie de trecere a frontierei vor fi valabile în ambele sensuri în zilele de 4 și 5 iunie 2026.

Restricționarea circulației este legată de lucrări planificate la infrastructura rutieră. Pentru a minimiza disconfortul, restricțiile vor fi introduse în două etape, în funcție de ora din zi și de greutatea vehiculelor.

Închiderea totală a podului este programată pentru joi, 4 iunie, în intervalul 09:00-21:00 — în aceste ore traficul va fi închis complet pentru toate categoriile de vehicule. Începând cu ora 21:00 a zilei de joi și până la ora 09:00 a zilei de vineri, 5 iunie, restricțiile vor fi parțial ridicate, fiind permisă circulația doar pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare cu masa maximă admisă de până la 3,5 tone.

Pentru șoferii care planifică o călătorie între România și Bulgaria în aceste zile, poliția română a publicat o listă cu puncte alternative de trecere a frontierei. Ca rute ocolitoare pot fi folosite punctele de control Calafat și Bechet din județul Dolj, precum și Zimnicea și Turnu Măgurele din județul Teleorman. De asemenea, pentru trecerea frontierei sunt deschise punctele de control Călărași-Silistra, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.