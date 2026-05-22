theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
22 Mai 2026, 16:34
12 825
Copiază linkul
Link copiat

Pliușcenko și-a închis conturile de pe rețele după plecarea fiului său la echipa națională a Azerbaidjanului

Fiul în vârstă de 13 ani al dublului campion olimpic la patinaj artistic Evgheni Pliușcenko va concura sub drapelul Azerbaidjanului.

Pliușcenko și-a închis conturile de pe rețele după plecarea fiului său la echipa națională a Azerbaidjanului.
Pliușcenko și-a închis conturile de pe rețele după plecarea fiului său la echipa națională a Azerbaidjanului.

Potrivit lui Pliușcenko, fiul său Alexandr a primit cetățenia sportivă a Azerbaidjanului pentru cinci ani, iar Federația Rusă de Patinaj Artistic a emis permisiunea. Alexandr Pliușcenko nu a făcut niciodată parte din echipa națională a Rusiei, relatează dw.com.

La data publicării știrii, 21 mai, conturile lui Evgheni și Alexandr Pliușcenko erau publice. În prezent, abonarea la patinatori este posibilă doar prin trimiterea unei cereri și așteptarea aprobării.

Alexandr Pliușcenko a participat la spectacolele pe gheață ale tatălui său și a concurat la categoria de prim rang sportiv. Anul trecut, la turneele din regiunea Moscovei, el a câștigat de două ori competițiile din categoria sa din lipsa altor participanți.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) nu permite din 2022 participarea patinatorilor ruși la competiții. O excepție a fost făcută doar pentru Jocurile Olimpice din 2026, unde au evoluat Adelia Petrosian și Piotr Gumenik sub drapel neutru.

Evgheni Pliușcenko a declarat anterior public că va încerca să îi descurajeze pe elevii săi să treacă în alte echipe naționale. El este cunoscut și pentru sprijinul său public față de Vladimir Putin, fiind un susținător al acestuia la alegerile prezidențiale din 2024 și exprimându-și susținerea pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici