Potrivit lui Pliușcenko, fiul său Alexandr a primit cetățenia sportivă a Azerbaidjanului pentru cinci ani, iar Federația Rusă de Patinaj Artistic a emis permisiunea. Alexandr Pliușcenko nu a făcut niciodată parte din echipa națională a Rusiei, relatează dw.com.

La data publicării știrii, 21 mai, conturile lui Evgheni și Alexandr Pliușcenko erau publice. În prezent, abonarea la patinatori este posibilă doar prin trimiterea unei cereri și așteptarea aprobării.

Alexandr Pliușcenko a participat la spectacolele pe gheață ale tatălui său și a concurat la categoria de prim rang sportiv. Anul trecut, la turneele din regiunea Moscovei, el a câștigat de două ori competițiile din categoria sa din lipsa altor participanți.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) nu permite din 2022 participarea patinatorilor ruși la competiții. O excepție a fost făcută doar pentru Jocurile Olimpice din 2026, unde au evoluat Adelia Petrosian și Piotr Gumenik sub drapel neutru.

Evgheni Pliușcenko a declarat anterior public că va încerca să îi descurajeze pe elevii săi să treacă în alte echipe naționale. El este cunoscut și pentru sprijinul său public față de Vladimir Putin, fiind un susținător al acestuia la alegerile prezidențiale din 2024 și exprimându-și susținerea pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.