Plimbările fără tricou în afara plajei, interzise pe litoralul din Franța: Amenda poate ajunge la 150 de euro.

Aproximativ 20 de orașe de coastă din Franța au început o campanie agresivă împotriva localnicilor și turiștilor care aleg să își expună bustul gol în centrele urbane, măsură adoptată din motive de igienă și respect public.

Așadar, în popularul oraș stațiune Deauville, amenda pentru apariția fără tricou în centrul orașului, magazine, cafenele și pe faleze a fost majorată de la 17 la 150 de euro. Restricții similare sunt în vigoare în Narbonne și La Grande-Motte, unde interdicția se aplică tuturor locurilor publice în afara plajelor, informează libertatea.ro.

Autoritățile locale subliniază că temperaturile ridicate nu justifică încălcarea regulilor. Totuși, este în continuare permis să stai cu bustul gol pe plajă.

Noua măsură a fost susținută de mulți proprietari de restaurante și cafenele. Aceștia afirmă că vizitatorii fără haine pe partea superioară a corpului adesea speriau alți clienți și creau situații conflictuale. O parte dintre localnici consideră, de asemenea, că aceste măsuri țin de decența elementară.

Cu toate acestea, decizia a stârnit și critici. Unii utilizatori ai rețelelor sociale numesc interdicția o manifestare a puritanismului excesiv și consideră că autoritățile intervine prea dur în libertatea personală a cetățenilor.

La nivel național, în Franța nu există o interdicție privind apariția bărbaților fără tricou în spațiile publice, astfel de reguli sunt stabilite independent de municipalități.

Pentru femei, situația este mai strictă. Expunerea top-less pe plajele franceze rămâne legală, însă apariția fără partea superioară a hainelor în afara zonei de plajă poate fi calificată drept exhibiționism sexual. În acest caz, sunt prevăzute nu doar amenzi mari — până la 15.000 de euro, ci și sancțiuni mai severe, inclusiv răspundere penală.

Autoritățile se tem că, fără reglementarea acestor aspecte, centrele turistice populare ar putea fi confruntate cu un număr crescut de plângeri din partea localnicilor și a turiștilor.