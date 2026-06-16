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epravda.com.ua logoepravda
16 Iunie 2026, 21:54
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Platforma de criptomonede Binance ar putea pierde licența în UE

Cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, este foarte probabil să piardă permisiunea de a oferi servicii clienților din Uniunea Europeană în câteva săptămâni.

Platforma de criptomonede Binance ar putea pierde licența în UE.
Platforma de criptomonede Binance ar putea pierde licența în UE.

Aceasta pentru că cererea sa pentru obținerea licenței va fi respinsă în curând.

Conform noilor reguli UE, cunoscute sub denumirea MiCA, companiile cripto trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să-și continue activitatea pe teritoriul blocului. Cererea Binance, depusă la autoritatea de reglementare a pieței din Grecia, va fi respinsă, au declarat surse, transmite epravda.com.ua cu referire la reuters.com.

Un reprezentant al Comisiei Elene pentru Piețele de Capital (HCMC) a refuzat să comenteze cererea Binance pentru obținerea licenței, invocând regulile de confidențialitate.

Fără licență, Binance nu va avea dreptul să-și continue activitatea în UE începând cu luna iulie.

Purtătorul de cuvânt al Binance a declarat că compania urmărește obținerea licenței MiCA și a colaborat constructiv cu autoritățile de reglementare în ultimele 18 luni, în special în cadrul procesului amplu de depunere a cererii la HCMC din Grecia.

Binance consideră că a îndeplinit cerințele necesare pentru obținerea autorizației conform MiCA, a precizat reprezentantul, adăugând că, după cunoștința sa, HCMC a finalizat examinarea cererii și a recunoscut conformitatea acesteia cu cerințele MiCA.

„HCMC nu a oferit niciun indiciu oficial contrar", a declarat reprezentantul pentru agenția Reuters.

Co-președintele Binance, Richard Teng, a afirmat în februarie că, datorită forței de muncă calificate și nivelului ridicat de securitate, Grecia are un avantaj față de centrele financiare mai mari ca loc pentru înregistrarea companiei în Europa.

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