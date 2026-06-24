Plajele din Spania devin „inteligente”: Rezervarea online pentru aproape orice serviciu.

Spania se pregătește să schimbe modul de petrecere a timpului liber pe litoral, introducând conceptul de „plaje inteligente”.

Modelul este inspirat de experiența italiană și se bazează pe tehnologii digitale care permit gestionarea aproape tuturor serviciilor de plajă prin telefonul mobil, informează libertatea.ro.

Spania urmează exemplul Italiei

Noua tendință, care câștigă popularitate în cele mai mari destinații turistice din Europa, permite turiștilor să rezerve online umbrele, șezlongurile, locurile de parcare și chiar să comande produse, cum ar fi crema de protecție solară, fără a părăsi plaja.

Potrivit companiei tehnologice 1NCE, specializată în tehnologiile Internetului lucrurilor (IoT), sistemul este deja folosit pe scară largă în Italia și este implementat treptat în Spania.

„Această nouă tendință de vacanță de vară, apărută în Italia, începe deja să se răspândească și în alte țări turistice, inclusiv în Spania. Totul indică faptul că a venit pentru a rămâne”, au declarat reprezentanții companiei.

Internetul lucrurilor (IoT) presupune conectarea diferitelor obiecte și servicii la Internet pentru a le gestiona în timp real. După hoteluri, muzee și transport, tehnologiile încep să schimbe și modul de funcționare al plajelor.

Rezervarea online a umbrelor, șezlongurilor și parcărilor

Sistemul permite turiștilor să efectueze prin aplicații mobile numeroase operațiuni care anterior trebuiau rezolvate direct pe plajă.

Utilizatorii pot rezerva:

umbrele de soare;

șezlonguri;

locuri de parcare;

acces la zone sportive;

servicii Wi-Fi;

dulapuri și seifuri automate.

Toate serviciile sunt gestionate digital și actualizate în timp real.

Crema de protecție solară livrată direct la șezlong

Unul dintre cele mai interesante exemple este implementat în Italia, considerată pionier în dezvoltarea „plajelor inteligente”.

În regiunea Veneto, în special în stațiunea Bibione, turiștii au acces la hărți interactive prin care pot rezerva online până la 18.000 de umbrele de plajă.

De asemenea, în localitățile din apropierea Veneției au fost implementate sisteme care permit comandarea și primirea produselor direct pe plajă.

De exemplu, turiștii pot cumpăra cremă de protecție solară și o pot primi direct la șezlongul lor.

Confort și accesibilitate pentru toți

Conceptul de „plajă inteligentă” urmărește nu doar creșterea confortului, ci și îmbunătățirea accesibilității pentru diferite categorii de turiști.

Dintre inovații:

zone speciale pentru turiști care călătoresc singuri;

zone pet-friendly pentru turiștii cu animale de companie;

infrastructură adaptată pentru persoanele cu dizabilități.

Dușuri, vestiare și seifuri — prin smartphone

Pe lângă rezervarea umbrelor și șezlongurilor, utilizatorii vor putea gestiona și alte servicii prin aplicații mobile.

În special, vor putea:

rezerva dușuri cu apă caldă;

obține acces la vestiare;

rezerva terenuri sportive;

închiria dulapuri și seifuri automate pentru depozitarea obiectelor și protecția împotriva furturilor.

Spania, a doua cea mai vizitată țară turistică din lume după Franța și care primește aproape 100 de milioane de turiști anual, încearcă astfel să modernizeze vacanțele pe litoral și să gestioneze mai eficient fluxurile de turiști.