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2 Iulie 2026, 12:26
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Pistorius: Războiul din Ucraina a intrat în faza decisivă

Germania este una dintre țările europene care oferă Ucrainei cel mai consistent sprijin financiar.

Pistorius: Războiul din Ucraina a intrat în faza decisivă.
Pistorius: Războiul din Ucraina a intrat în faza decisivă.

„Războiul din Ucraina ar putea fi intrat într-o fază decisivă, trebuie să profităm de acest moment”, a declarat Boris Pistorius. Potrivit acestuia, Ucraina „are nevoie de bani”, scrie spiegel.de.

Germania este una dintre țările europene care oferă Ucrainei cel mai mare sprijin financiar. Guvernul federal german a raportat trimiterea către partea ucraineană a aproximativ 39 de miliarde de euro sub formă de ajutor umanitar și 55 de miliarde de euro ca ajutor militar din februarie 2022.

În timpul vizitei la Kiev din mai, Boris Pistorius a anunțat dezvoltarea unei producții comune cu Ucraina de drone cu rază lungă de acțiune. La întâlnirea cu omologul său ucrainean, Mihail Fedorov, ministrul german al Apărării a numit Germania și Ucraina „parteneri strategici”.

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