theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
2 Iulie 2026, 19:11
26
Copiază linkul
Link copiat

Pilotul avionului care a intrat într-un zgârie-nori din Beijing suferea de insomnie

Pilotul avionului care a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing avea 66 de ani și suferea de insomnie și anxietate.

Pilotul avionului care a intrat într-un zgârie-nori din Beijing suferea de insomnie.
Pilotul avionului care a intrat într-un zgârie-nori din Beijing suferea de insomnie.

În însemnările sale de jurnal, bărbatul scria despre dorința de a-și pune capăt vieții. Pilotul locuia singur în Beijing și a divorțat cu ceva timp în urmă, transmite nytimes.com.

„Ca urmare a unei anchete amănunțite, s-a concluzionat că este vorba despre un caz de creare a unei amenințări la adresa siguranței publice din motive personale”, se arată în declarația administrației.

La 26 iunie, un avion ușor cu un singur motor Sunward SA 60L Aurora s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, CITIC Tower. La unul dintre etajele clădirii au fost sparte mai multe geamuri. Oamenii au fost evacuați din zgârie-nori. Potrivit serviciului Flightradar24, avionul a deviat semnificativ de la traiectoria stabilită în drum spre aeroportul Shijingsi.

Ulterior, administrația districtului Chaoyang din capitală a anunțat că în urma accidentului au fost rănite 13 persoane. Pilotul avionului a murit, fiind singura persoană aflată la bord. Toți răniții au primit îngrijiri la locul incidentului.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici