Pilotul avionului care a intrat într-un zgârie-nori din Beijing suferea de insomnie.

Pilotul avionului care a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing avea 66 de ani și suferea de insomnie și anxietate.

În însemnările sale de jurnal, bărbatul scria despre dorința de a-și pune capăt vieții. Pilotul locuia singur în Beijing și a divorțat cu ceva timp în urmă, transmite nytimes.com.

„Ca urmare a unei anchete amănunțite, s-a concluzionat că este vorba despre un caz de creare a unei amenințări la adresa siguranței publice din motive personale”, se arată în declarația administrației.

La 26 iunie, un avion ușor cu un singur motor Sunward SA 60L Aurora s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, CITIC Tower. La unul dintre etajele clădirii au fost sparte mai multe geamuri. Oamenii au fost evacuați din zgârie-nori. Potrivit serviciului Flightradar24, avionul a deviat semnificativ de la traiectoria stabilită în drum spre aeroportul Shijingsi.

Ulterior, administrația districtului Chaoyang din capitală a anunțat că în urma accidentului au fost rănite 13 persoane. Pilotul avionului a murit, fiind singura persoană aflată la bord. Toți răniții au primit îngrijiri la locul incidentului.